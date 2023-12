El Halil'de Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil'de onlarca kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in, Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. İsrail'in saldırısı İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde kınandı. EL Halil'de onlarca kişi Cuma namazının ardından İsrail'e protesto ederek Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan El Halil halkı, İsrail karşıtı sloganlar attı. - EL HALİL