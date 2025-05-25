Ekvador'da Daniel Noboa, Başkanlık Yeminini Etti

EKVADOR'da devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Daniel Noboa, parlamentoda yemin etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 13 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan 37 yaşındaki Daniel Noboa, 2025-2029 dönemi için parlamentoda yemin etti. Noboa, başkent Kito'daki Ulusal Meclis'te düzenlenen törende, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından yeni dönemine resmen başladı. Noboa konuşmasında, tüm partilere seslenerek farklılıkların bir kenara bırakılması ve Ekvador'un geleceğinin birlikte inşa edilmesi için destek talebinde bulundu.

Noboa, uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddetle mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Bu, organize suç yapılarıyla doğrudan bir mücadeledir. Suçla mücadelede ateşkes olmayacak. Kaybedecek zamanımız yok, yapacak çok işimiz var. Yolsuzluğa asla tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

Hükümetine destek veren herkese teşekkür eden Noboa, "Yeni Ekvador durmayacak. Ülke, geçmişi geride bırakma ve herkes için daha iyi bir gelecek inancıyla değişimi seçti. Yıllardır bu ülkenin sahibi olduklarını düşünen suçlularla mücadele etmekten geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.