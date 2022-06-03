6'lı masada İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı konuşuldu mu? Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı - Haberler

6'lı masada İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı konuşuldu mu? Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı
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2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz belli değil ancak kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri konuşuluyor. İki ismin 6'lı masanın gündemine gelip gelmediğine yönelik soruya katıldığı bir televizyon programında yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarının adaylığına ilişkin herhangi bir konu gelmedi" ifadesini kullandı.
Millet İttifakı'nın 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde hangi adayı çıkaracağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'na programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.
Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.
CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temenniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.