Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, voleybolcu Derya Çayırgan ile Ekrem İmamoğlu'nun HTS kayıtları da dosyaya girdi. Kayıtlara göre; Çayırgan, İmamoğlu'yla 300 kez doğrudan telefon görüşmesi yaptı; İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın'la da 570 kez görüştü.

  • Derya Çayırgan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile 300 kez direkt telefon görüşmesi yaptığını ve İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile 570 kez görüştüğünü belirtti.
  • Derya Çayırgan, 2023 yılında Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'daki Marriott Hotel'de 3 veya 4 kez ziyaret ettiğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan savcılıkta ifadesi alınmasının ardından konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

İmamoğlu ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan, savcılık ifadesinde 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nu 3 ya da 4 kere Ankara'daki Mariot Hotel'de ziyaret ettiğini ifade etti. MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimi olduğunu savundu.

Olayın yankıları sürerken CNN Türk'ten Merve Tokaz, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtlarına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın verdiği bilgiye göre; Çayırgan, İmamoğlu ile 300 kez direkt telefon görüşmesi yapmış. Çayırgan, İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile de 570 kez görüşmüş.

Öte yandan Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde 2023 yılında İmamoğlu'nu Ankara'ya geldiğinde otelde ziyaret ettiğini belirterek "2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" dedi.

Çayırgan'a savcılık tarafından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanıyıp tanımadığı soruldu. Çayırgan, bu isimleri tanımadığını beyan etti. Mustafa Akın ismi soruldu. Mustafa Akın, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak görev yapan bir isimdi ve otelde yapılan görüşmelerde kamera kayıtlarıyla gündeme gelmişti. Çayırgan bu soruya "Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zamanlarda Mustafa Akın'ı aradım. Onun dışında kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıDragoz:

Haberde bir muhabirin adı geçiyor hts kayıtlarına ulaşmış bir muhabir bu bilgilere nasıl ulaşabiliyor ben telefon oparatörlerine başvurup başka birisi ile ilgili bu bilgilere ulaşabiliyormuyum bunun için bir hakim kararı gerekmiyormu burada asıl sorgulanması gereken bu değil mi yok dosyadan bu bilgiler ele geçirilebiliyorsa bu ortamda kim kişisel hayatının güvencede olduğundan bahsedebilir bir mahkeme dosyasından bile bilgi sızdırılıyor ve bu sorgulanmıyorsa vay gelmiş bu ülkenin haline

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Ulaştı demiyor paylaştı diyor haberi iyi oku.

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıDragoz:

Paylaşmak için ulaşmak gerekmiyor mu bilgiç

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

konu daha önemli evli biri başka bir bayan belediye başkanı rezidans özel uçak tüm bunları atlamak büyük beceri ister

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Yok canım buda karalama politikasıdır.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhatice halil:

İstanbul'un trafik sorunuyla alakalı konuşmuş olabilirler.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

yani başka ne olabilir ki.?? bir de su sorunu

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Deprem de olabilir Mehmet bey. Bence kesin bi deprem var

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Dilek dilek sen kendini harap perişan etme gül eğlen neselen sevku sefana bak

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

o da öyle yapıyordur emin ol

yanıt5
yanıt1

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

