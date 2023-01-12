Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gidiyor! Yanında iki isim daha olacak

İBB'ye açılan terör soruşturması ve hakkında verilen hapis cezası kararı nedeniyle gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerini kullandı.

DÜN HAKKINDA YENİ BİR DAVA DAHA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dün dava açıldı. Suçlamanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bir ihale ile ilgili olduğu belirtilirken, iddianamede İBB Başkanı dahil 7 isim hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda "siyasi yasak" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait" ifadelerine yer verdi.