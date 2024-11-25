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Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda iktidarın önümüzdeki seçimleri kazanamayacağını muhalefetin ise seçimi kaybetmesinin tek nedeninin kendi beceriksizliği olacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım" diyen Ekrem İmamoğlu, muhalefetin seçimi kaybetmesinin tek nedeninin kendi beceriksizliği olacağını söyledi.

"KAYBETTİĞİMİZ SÜRECİN TEK SEBEBİ VAR..."

İmamoğlu açıklamalarında "Ülke öyle ağır şartlar altında ki, önümüzdeki seçimlerin iktidar tarafından kazanılamayacağını hepimizin aklına sokması lazım. Bundan sonra kaybedecekse bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır: Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir. Halbuki tam aksine CHP'nin her ferdi çalışkan, erdemli, güven verici bir birey olmasıyla öne çıkar ve çıkmalıdır. CHP'nin sorumluluğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İLK SEÇİMLERDE YETKİYİ BİZE VERMEK İSTİYOR"

İmamoğlu ayrıca "Milletimiz bize ilk seçimde yetkiyi vermek istiyor, bu kadar net. Milletin bu talebini karşılamak, bize duyulan güveni artırmak boynumuzun borcudur. Bizi birinci parti olarak milletin umudu haline getiren niteliklerimize ve politikalarımıza odaklanacağız. O politikalarımızı nasıl artırabiliriz ona dönük çalışmalara yoğunlaşacağız. Partizan bir akılla hareket etmediğimizi, tüm vatandaşlarımızı eşit gördüğümüzü, her insanımıza hissettireceğiz. İşlerimizi, projelerimizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Muhalefette olduğunuz herhangi bir ilde, yapılan iyi bir işi, sizin işiniz gibi avaz avaz anlatmaktır" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu: Seçimi kaybedersek kendi beceriksizliğimizden kaybederiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İşe bak Beleidye deki görevini unutmuş. Sabah akşam seçim için hazırlanıyor. İBB nin kaynakalrını da bunun için kullanıyor galiba

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

ha böyle becereksizler

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu ülkenin en büyük problemi ekonomi ancak terör ve vatan işin içine girince bu millet aç kalmayı tercih eder. Siz PKK nın uzantısı DEM le birlikte eylem yapar, uzlaşı arayışına girerseniz gerçek oylarınızı da kaybedersiniz. İktidar oy kaybediyor ama oylar diğer Milliyetçi muhalefete gidiyor. Hala akillanamadınız. Mansur Yavaş güçleniyor niye acaba? Bu bile sizi hala uyandırmıyor mu?

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Siz böyle devam ediniz dine İslam'a saldırın bu böyle devam ederse vatandaş da size oy verenin aklına şaşarım

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

troller afkırsın dursun cesareti olan seçime gider niye gitmiyorlar çünki korkuyorlar kaybedeceklerini biliyorlar yok daha o kadar zamanımız var yok bu kadar zamanımız var diyorlar yan çiziyorlar istediğiniz kadar yan çizin sizi ne trolleriniz nede kuyruğunuza takılanlar kurtaracak asıl çiziği bozuk ekonomiden canı yanmış haşat olmuş millet gelecek seçimlerde malum kişilere atacak

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