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Ekrem İmamoğlu: On binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan dönemin kapanmasına çok sevindim

Ekrem İmamoğlu: On binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan dönemin kapanmasına çok sevindim
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Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kendini fesih etme kararına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "Türk ve Kürt on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan, kaynaklarımızı kurutan bir dönemin nihayet kapanıyor olmasına ülkem adına çok sevindim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "On binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan dönemin kapanmasına çok sevindim" dedi.

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde yaptığı kongrenin kararlarını bugün açıkladı. Terör örgütü, kendisini fesih edeceğini ve silah bırakacağını duyurdu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK YORUM

Yaşanan gelişmeye ilişkin Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasını, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli sosyal medya hesabından yaptı.

İmamoğlu açıklamasında, "Türk ve Kürt on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan, kaynaklarımızı kurutan bir dönemin nihayet kapanıyor olmasına ülkem adına çok sevindim. Artık konuşmanın, diyalogun, siyasetin, işe koyulmanın vaktidir. O kötü günlere bir daha geri dönmemek için hem içeride hem dışarıda yapmamız gerekenler vardır" dedi.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

İmamoğlu açıklamasında TBMM'yi işaret ederek; "Böylesine büyük ve önemli bir süreç, iktidarın yapmaya çalıştığı gibi az sayıdaki siyasetçinin kapalı kapılar ardında yapacağı görüşmelerle, toplumun desteği ve onayı alınmadan, uzmanlar dahil edilmeden, ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi asgari demokratik şartlar olmadan yürütülemez. Yine, böylesine büyük ve önemli bir süreç; günü kurtarmayı ve seçim kazanmayı esas alan, kısa vadeli ve meselenin bölgesel boyutunu ihmal eden bir perspektifle başarıya ulaştırılamaz.

Aksine, bu büyük ve önemli sürecin gereğini bihakkın yerine getirebilmek için; şeffaflığa, Meclis zemininin güçlendirilmesine, kapsayıcılığa, özgürlük ve demokrasi iklimine, uzun vadeli ve bölgesel bir perspektife ihtiyacımız vardır" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE REFAH İÇERİSİNDE YAŞAYACAĞIM GÜNLER UZAK DEĞİL"

İmamoğlu açıklamasını "Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyiyle bütün vatandaşlara refahı, huzuru, adaleti getireceğiz. Her kimlik ve inançtan insanımızın makbul, muteber ve eşit hissettiği bir ülke olacağız.

Milletimizi içine düşürüldüğü yoksulluk girdabından çıkaracak; çalışan, üreten, kazanan ve adil bir biçimde paylaşan bir sistemi el birliğiyle inşa edeceğiz. Türk Kürt kardeşçe, barış ve refah içinde yaşayacağımız günler uzak değil" ifadeleriyle sonlandırdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

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