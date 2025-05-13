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Ekrem İmamoğlu'na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Ekrem İmamoğlu'na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında iki savcıya yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle kamu görevlisine karşı hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Ayşe GÜREL/ -İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik söylediği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında sarf ettiği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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