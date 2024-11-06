Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yarın öğle saatlerinde bir araya gelmesi bekleniyordu. Ziyaretin Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmanın öncesinde planlandığı açıklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki yeni değişim sebebiyle gerçekleşeceği iddia edilmişti.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Halktv canlı yayınında görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

ÖZEL, 'SEN ERDOĞAN'IN ZEKERİYA ÖZ'ÜSÜN' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Terör örgütüne üye olmak suçundan' tutuklanmasının ardından, Başsavcı Akın Gürlek'i hedef almış, "Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün" ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel'in başsavcı Akın Gürlek'i hedef alan sözlerine sert tepki göstermiş, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.