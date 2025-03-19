Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte İBB'ye yapılan operasyonun detayları

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu sabah saatlerinde evinden gözaltına alınırken operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. Ayrıca operasyonla ilgili aralarında iş insanı ve gazetecinin olduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve ekibine operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 20 polis aracıyla İmamoğlu'nun konutuna giden polis ekipleri konutta arama yaptı. Arama sonrası İmamoğlu gözaltına alıundı ve sağlık kontrolüne götürüldü.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu polis geldiğini duyurdu. Günaydın, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU: YILMAYACAĞIM

Ekrem İmamoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine evinden bir video paylaştı. Açıklamasında, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimizi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin.O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN GÖZALTINA ALINDI

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ongun, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı engelleyeceklerini sanıyorlar" dedi.

MEDYA A.Ş VE KENT UZLAŞISI

Sabah gazetesinin haberine göre, aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 105 kişiyle ilgili yürütülen operasyon Medya A.Ş. ihaleleri ve terör bağlantılı olduğu kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte İBB'ye yapılan operasyonun detayları
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHakan Atabey:

Makul şüphe ve somut dayanak olmadan bu adlî süreç zaten olmaz. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz.

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Ulu tanri erdogan kainatin tek sahibi

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Haber Yorumlarıgirilmez:

medya aş. kimlere para dağıttın bakalım binlerce trol beslediğiniz chp li gazeteciler her zaman dile getirdi şaibeli kurultay hadi bakalım

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Ulu tanri erdogan hepinizi kutsuyor butun gunahlariniz cikarildi

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

vay be bağımsız ve tarafsız yargimiz hakkında yüzlerce usulsüzlük dosyası verilen Melih Gökçek e niye aynı tepkiyi göstermeyip adete kilini dahi kipardatmamistir

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

EE TABI ARAPLARA BIR SURU SOZLER VERILDI ISTANBULDA SATILACAK BIR SURU YERIN SOZU VERILDI BISEKILDE SÖZ YERINE GETIRLICEK BELLIKI

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