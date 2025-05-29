Ekrem İmamoğlu İçin Diyarbakır'da Pankart Asıldı

Ekrem İmamoğlu İçin Diyarbakır'da Pankart Asıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır'da destek pankartları asıldı. Polis, pankartlara el koyarken, bazı CHP partilileri gözaltına alındı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da surlara pankartı asıldı. Polis pankartlara el koyarken, CHP Bağlar İlçe Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı partililer emniyete götürüldü.

CHP'liler, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına üzerlerinde 'Azadi İmamoğlu' ve 'Free İmamoğlu' yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı'ya gelen bir grup partili, 'Hak, hukuk, adalet' sloganıyla astıkları pankartları daha sonra İçkale'deki surlara da asmak istedi. Polis, burada pankartların asılmasına izin vermedi. Pankartlara el konulurken, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt'un da aralarında bulunduğu partililer idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.