Ekrem İmamoğlu İçin Diyarbakır'da Pankart Açıldı, Polis Müdahale Etti

Ekrem İmamoğlu İçin Diyarbakır'da Pankart Açıldı, Polis Müdahale Etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır'da 'Azadi İmamoğlu' ve 'Free İmamoğlu' yazılı pankartlar açıldı. Polis, pankartlara el koyarak bazı CHP üyelerini gözaltına aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da surlara pankartı asıldı. Polis pankartlara el koyarken, CHP Bağlar İlçe Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı partililer emniyete götürüldü.

CHP'liler, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına üzerlerinde 'Azadi İmamoğlu' ve 'Free İmamoğlu' yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı'ya gelen bir grup partili, 'Hak, hukuk, adalet' sloganıyla astıkları pankartları daha sonra İçkale'deki surlara da asmak istedi. Polis, burada pankartların asılmasına izin vermedi. Pankartlara el konulurken, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt'un da aralarında bulunduğu partililer idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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