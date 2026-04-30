Eğitim-Bir-Sen: İsrail'in Filoya Yönelik Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejim İsrail'in Özgürlük ve Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı tüm dünya devletlerini somut adımlar atmaya ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz" denildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve aralarında Eğitim-Bir-Sen genel merkez ve şube yöneticilerinin de bulunduğu 345 katılımcıyı taşıyan Özgürlük ve Sumud Filosu'nun, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail tarafından müdahaleye uğradığı bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist rejimin bu terör saldırısı, sadece Gazze'ye yönelik yardım çabalarını değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini hedef alan bir alçaklıktır. Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerine göre, sivillere yönelik insani muameleye ilişkin yasal standartlar açıkça belirlenmiş ve çatışmalara aktif olarak katılmayanlar koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda siviller ile insani yardım gönüllüleri özel korumadan yararlanır ve gözaltına alınamaz. Siviller, sağlık çalışanları ve yardım görevlileri gibi çatışmalara katılmayan kişilerden müteşekkil Özgürlük ve Sumud Filosu'nu hedef alan siyonist İsrail, Cenevre Sözleşmeleri'ni de ihlal etmiştir. Uluslararası hukuku ve bütün insani değerleri ayaklar altına almayı politika haline getirmiş siyonist rejimin bu terör saldırısı karşılıksız kalmamalıdır. Tüm devletler ortak hareket ederek, İsrail'i uluslararası toplumdan dışlamalı, bu yapının yöneticisi kılığında bulunan eşkıyalar, uluslararası hukuk karşısında yargılanmalıdır. Hukuk dışı müdahale ile alıkonulan Özgürlük ve Sumud Filosu'nda, aralarında Sendikamızın genel merkez ve şubelerinden 10 yöneticisinin de yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm aktivistlerin ülkemize sağ salim getirilmesi için devletimizin başlattığı girişimleri takip ediyor ve ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Tüm dünya devletlerini, siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği terör saldırısına karşı somut adımlar atmaya ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz."

