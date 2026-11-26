Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü Halid El-Enany ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile UNESCO arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına Türkiye'yi ziyarette bulunan UNESCO Genel Direktörü El-Enany ile Bakanlık makamında bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Türkiye ile UNESCO arasındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim alanında yürütülen ortak çalışmalar ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları ele alındı. Tekin, Türkiye'nin eğitim politikalarında değerler eğitimine büyük önem verdiğini belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde milli, manevi ve evrensel değerleri benimseyen bireylerin yetiştirilmesine yönelik bütüncül bir eğitim anlayışının yer aldığını ifade etti. El-Enany ise eğitimin, teşkilatın temel varlık nedenlerinden biri olduğunu vurgulayarak eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla toplumlar arasında karşılıklı anlayışın, barışın ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti. Değerler eğitimi ve kültürlerarası diyaloğun önemine de değinen El-Enany, eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki rolüne işaret etti.

El-Enany, Tekin'e Türkiye'nin yardımlarından bahsetti

Türkiye'nin zor durumda kalan toplumlara kapılarını açarak sergilediği insani ve destekleyici yaklaşımdan övgüyle söz eden El-Enany, bu tutumun, medeniyetlerin beşiği olan Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasıyla örtüştüğünü vurguladı. El-Enany, Türkiye'nin uluslararası dayanışmaya sunduğu katkılar dolayısıyla Tekin'e teşekkürlerini iletti. Görüşmede ayrıca eğitim yoluyla barış kültürünün yaygınlaştırılması, toplumlar arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile UNESCO arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı