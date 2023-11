Efkan Ala muhtarlarla buluştu

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Yerel yönetimlerimizin kilit taşlarından olan muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılar ile binlerce hemşehrimizin taleplerini çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, bir dizi program için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı'nda Osmangazi ve Nilüfer ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Ala'ya,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç eşlik etti.

Genel seçimden hemen önce muhtarlar ile bir araya geldiklerinde onlardan talepler aldıklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, seçimden hemen sonra ilgili bakan yardımcıları ile sorunları yerinde dinleyip birlikte takip edeceklerinin sözünü verdiklerini dile getirdi. Bu tarz istişare toplantılarının daha sık yapılması gerektiğini vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Muhtar her konunun merciidir. Hemşehrilerimiz her konuyu muhtarlarımıza aktardığından onların her devlet kurumuyla işi vardır. Biz muhtarlarımıza bu nazarla bakıyoruz. Yerel yönetimlerimizin kilit taşlarından olan muhtarlarımız ile yaptığımız bu toplantılar ile binlerce hemşehrimizin taleplerini çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Türkiye'de işleyen sağlıklı bir demokrasinin hayata geçirilmesi bakımından muhtarlık kurumunun insanın vücudundaki kılcal damarlar gibi olduğunun altını çizen Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da muhtarlarla periyodik toplantılar yapıyor. Muhtarlarımızın da destekleri ile daha güçlü, müreffeh bir Türkiye inşa edeceğiz. Buna yalnızca ülkemizin değil dünyanın ihtiyacı var. Unutulmuş olan, mazimizde ihtişamıyla gurur duyduğumuz merhamet medeniyetiyle dünyanın buluşmaya ihtiyacı var. Bunun için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. İnsanlarımızın dertlerine çare olan, hemşehrilerimizin müşkülünü çözen, şehrimizin dört bir yanında devletimizin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarımız ile daha çok uzun yollar yürüyerek nice taleplere birlikte cevap bulacağız" diye konuştu. - BURSA