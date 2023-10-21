Efkan Ala: "Erdoğan'ın bölgedeki hakimiyeti bir kez daha dünya tarafından kabul edildi" AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala "Muhtarlar Buluşması' programı çerçevesinde Mustafakemalpaşa'da 131 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Efkan Ala: 'Erdoğan'ın bölgedeki hakimiyeti bir kez daha dünya tarafından kabul edildi'

Efkan Ala : "Erdoğan'ın bölgedeki hakimiyeti bir kez daha dünya tarafından kabul edildi"

BURSA - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala "Muhtarlar Buluşması' programı çerçevesinde Mustafakemalpaşa'da 131 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'deki buluşmaya Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa İl Tarım Müdürü İbrahim Acar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, idari müdürler ve muhtarlar katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Mehmet Kanar sağladığı destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederken, Aktaş ise Bursa'da 1061 mahallenin tamamına karış karış hizmet götürmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

"Erdoğan'ın bölgedeki hakimiyeti bir kez daha dünya tarafından kabul edildi"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise konuşmasında, "Bursa gibi dünyada 120 ülkeden daha fazla ihracat yapan bir ilde bulunuyorsanız dünya meselelerine değinmeden geçemezsiniz, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bu şehirde vicdanlara dokunan meselelere değinmeden geçemezsiniz. Şuan içinde bulunduğumuz durumu görüyorsunuz. Türkiye'nin yeni yüzyılının başladığı bir dönemde bu güne kadar yapılanların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Dünya lideri olarak kabul edilen genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki hakimiyeti bir kez daha dünya tarafından kabul edildi. Bölgemizde kurulan bir masada Türkiye olarak masada koltuğu olan bir ülkeyiz, bugüne kadar yapılanlar olmasaydı biz o masada menü olurduk. Bizler bu ülkeyi hiç bir masaya menü yaptırmayız" şeklinde konuştu.

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı değerlendiren Ala, İsrail'in bir devlet gibi davranmadığı, hastaneleri vurduğunu ve binlerce mahsum insanı öldürdüğünü belirtti.

"Millet bize bu makamları hizmet etmek için emanet etti"

2023 genel seçimlerinden başarıyla çıkıldığını belirten Ala "Kongremizi yaptık tecrübe ve yeniliği bir araya getirdik, yüzde yetmiş yenilendik, kazanılan seçimin hemen ertesi günü Yeni Türkiye Yüzyılı sloganıyla çalışmalara kaldığımız yerden devam ettik, daha yapılacak çok işimiz var. Millete hizmet etmek için bulunulan makamın büyüğü küçüğü olmaz, millet bize bu makamları hizmet etmek için emanet etti. Bu emaneti görev süremiz boyunca en iyi şekilde temsil etmek bizlerin en büyük görevidir" dedi.

Ala'nın konuşmasının ardından toplantı basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.