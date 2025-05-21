Efkan Ala'dan Türk Dünyası için Sarsılmaz Bağlar Vurgusu

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş: İnsan Hakları Üstünlüğü Önemli Bir Koşul Olacak" konulu uluslararası konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve davetliler katıldı. Bugün sadece bir meseleye değil, aynı zamanda bir hakikate, adalet arayışına, insanlık mücadelesine ışık tutmak üzere bir araya geldiklerini aktaran Ala, "Azerbaycan'ın bugünkü inkişaf seviyesine giden yolu, onun liderliği ve vizyonu açmıştır. Bu vesileyle gelecek hafta kutlanacak olan Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz"

"Bir millet, iki devlet" söyleminin yalnızca bir sözden ibaret olmadığını belirten Ala, bu anlayışın gönüllerin, sevinçlerin ve kederlerin, birbirini kenetleyen köklü bir kardeşliğin ifadesi olduğunu dile getirdi. Ala, "Bizler, bu kardeşliğin sadece iki ülke arasında değil, bütün Türk dünyasında daha da kökleşmesi ve güçlenmesi için çalışıyoruz. Zira İlham Aliyev'in dediği gibi 'Hepimizin ortak evi Türk dünyasıdır.' Bu sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

" Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir"

Tarih boyunca Azerbaycanlıların kimliği, geçmişi, aidiyetinin Azerbaycan topraklarından koparılmak istendiğine dikkati çeken Ala, "Bölgenin zengin kültürel ve dini mirası da yok edilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki bu coğrafya, yerinden edilmelere ve kayıplara da tanıklık etmiştir. Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir. Bununla kalmayarak, bölgenin zengin kültürel ve dini mirası da yok edilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki bu coğrafya, yerinden edilmelere ve kayıplara da tanıklık etmiştir. Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir, muhacir konumuna düşmüşlerdir" diye konuştu.

Batı Azerbaycan'a geri dönüş konusunu konuşurken geçmişin yaralarını sarmakla kalmadıklarını, geleceği de inşa etmek için omuz omuza verdiklerini belirten Ala, şu ifadelere yer verdi:

"Türk kapısı Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında sağlanacak bağlantı, Türkiye'nin Orta Asya ile arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi Türk dünyasının gücüne güç katacak, halklarımızın daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır." - ANKARA