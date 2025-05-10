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Efkan Ala'dan Rümeysa Öztürk'e Destek: 'Özgürlüğüne Kavuşması Sevindirici'

Efkan Ala'dan Rümeysa Öztürk'e Destek: 'Özgürlüğüne Kavuşması Sevindirici'
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, gözaltındaki doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün özgürlüğe kavuşmasını kutlayarak, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün özgürlüğüne kavuşmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Filistin'de yaşanan sistematik katliamlara sessiz kalmadığı, kötülüğün sıradanlaşmasına rıza göstermediği ve küresel vicdanın sesini dile getirdiği için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimizin nihayet özgürlüğüne kavuşması sevindirici. Başından beri süreci yakından takip ederek gerekli her türlü desteği veren Dışişleri Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Türkiye olarak, Filistin'in haklı davasına destek olmaya ve mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
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