Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Destici'ye başsağlığı diledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ağabeyi vefat eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ağabeyi vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli ağabeyinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Destici ailesi olmak üzere yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu

Evin kapısına poşetle asıldı! Sesleri duyan ne yapacağını şaşırdı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti

Polatların kaldığı otelde silahlı saldırı! Engin'in kuzeni öldürüldü
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor