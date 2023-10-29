Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Bayramı'nda 100 Efeyle Zeybek Oynadı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için 100 efeyle birlikte zeybek oynadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Efes Selçuk Belediyesi Tören Alanı'nda resmi tören düzenlendi. Törene, Efes Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel da katıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel, 100'üncü yıla özel olarak düzenlenen gösteride 100 efeyle birlikte zeybek oynadı. Efes Selçuk İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tören konvoyla sona erdi.

Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin daveti üzerine zeybek oynayan Sengel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sengel, paylaşımına "Gücün, cesaretin, zarafetin, kararlılığın, dik duruşun simgesidir zeybek! Çocuğuyla, genciyle, kadınıyla erkeğiyle halkın kendisidir zeybek! Cumhuriyet'in simgesidir zeybek" notunu düştü.