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Edremit Belediyesi Emeklilere Maaş ve Kıdem Tazminatı Ödedi

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Edremit Belediyesi, kurum çatısı altında çalışarak emekli olan tüm emekçilere maaş ve kıdem tazminatlarını ödedi. Başkan Selman Hasan Arslan, emekli olan personellere teşekkür etti ve 57 personele toplamda 12 milyon ödeme yapıldığını duyurdu.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kurum çatısı altında çalışarak emekli olan tüm emekçilerin maaşı ve kıdem tazminatlarını ödedi. Başkan Selman Hasan Arslan alın veri dökerek emekli olan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Emekli 57 personele 12 milyon ödeme yapıldı

Edremit Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen buluşmada Başkan Selman Hasan Arslan emekli olan personelleri ile vedalaştı. Müjdeli haberi kendi veren Başkan Arslan, 57 emekçinin tüm haklarının ödendiğini gün içerisinde hesaplarında olacağını belirtti. Bu kapsamda emekliliğe hak kazanan ve kıdem tazminatı alacağı olan 57 belediye işçisinin toplam 12 milyon 527 bin 33 Lira 16 ödemesi yapıldı.

"Edremit halkı için alın teri döktünüz"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremit halkına bu belediyesi çatısı altında hizmet verdiniz. Emekli oldunuz ama ekonomik sıkıntılardan dolayı haklarınızı alamadınız. Bu sıkıntılara çare üretmek için çok çabaladık. Meclisimiz de destek oldu. Tüm emekli olan arkadaşlarımızın tüm ikramiyeleri, kıdem tazminatları hepsi bugün tamamı ile ödenecek. Bugün herkes alacağını almış olacak. Ekonomik kriz çok büyüdü. Hepimiz, siz de çok etkilendiniz. Sizin bu konuda üzüldüğünü biliyoruz. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Bu mağduriyeti bugün gidermenin sevinci içerisindeyiz. Hayırlı olsun, güle güle harcayın" dedi.

" Edremit Belediyesi her zaman yanınızda"

Başkan Arslan belediyeden ayrılan personele her zaman belediyenin birer parçası olacaklarını söyleyerek bir ihtiyaçları olduğunda Edremit Belediye Başkanı ve Edremit Belediyesi'nin yanlarında olacağını vurguladı. Ardından emekli olan personeller ile vedalaştı. Toplantı sonrası Edremit Belediyesi önünde emekli olan personel için pilav ayran ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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