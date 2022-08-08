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Edirne'deki etkinlikte ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diye çağırdılar

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Edirne'de Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan buluşmasında ilginç anlar yaşandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek kürsüye davet etti.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı olarak ismi son dönemde öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Edirne'de büyük bir sürpriz yapıldı. Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliği için Edirne'ye gitti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM" DİYE ÇAĞIRDI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek kürsüye çağırdı.

"13. CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLACAK"

Gürkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "2023 Haziranı'nda seçilecek Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum."

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne Politika Güncel Haberler

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