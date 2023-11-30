Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK üyesi tutuklandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK üyesi M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.