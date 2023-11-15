Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında DHKP-C, PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyeleri bulunuyor. Jandarma ekipleri ayrıca haklarında yakalama kararı olan 70 kişiyi gözaltına aldı.

EDİRNE'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi, yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerince; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i DHKP-C, 1'i PKK/KCK, 11'i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 70 kişiyi gözaltına aldı.