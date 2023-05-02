Edirne'de Yeşil Sol Parti standı ile kaldırılmasını isteyen grup arasında arbede: 1 yaralı

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, Yeşil Sol Parti standını kuran partililer ile kaldırılmasını isteyen grup arasında tyaşanan arbede sırasında 1 kişi kesici aletle yaralandı. Caddede paniğe neden olan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, Yeşil Sol Parti standını kuran partililer ile kaldırılmasını isteyen grup arasında tyaşanan arbede sırasında 1 kişi kesici aletle yaralandı. Caddede paniğe neden olan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde, kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşil Sol Parti standına giden bir grup kaldırmasını istedi. Parti üyelerinin itirazı sonucu iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mağazaların bulunduğu cadde üzerinde yaşanan kavga nedeniyle vatandaşlar panik içerisinde kaçıştığı olayda standın kaldırılmasını isteyen gruptan Kerem M., kesici aletle yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, yaralı Kerem M. için sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kerem M.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası, Yeşil Sol Parti üyeleri standı kurdukları yerden kaldırdı.