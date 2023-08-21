Edirne'de Türkiye Güven Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında geniş katılımlı bir operasyon gerçekleştirdi. Kontrol noktaları oluşturulan noktalarda araçlar ve yolcular üzerinde GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Uygulama sırasında havadan da dron ile denetim yapıldı.