Edirne'de Türkiye Güven Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında geniş katılımlı bir operasyon gerçekleştirdi. Kontrol noktaları oluşturulan noktalarda araçlar ve yolcular üzerinde GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Uygulama sırasında havadan da dron ile denetim yapıldı.
Edirne'de "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında geniş katılımlı gerçekleştirdi.
Ekiplerce Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Gazimihal Köprüsü girişi ve Atatürk Bulvarı üzerinde kontrol noktaları oluşturdu.
Noktalarda durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
Uygulama sırasında havadan da dron ile denetim yapıldı.