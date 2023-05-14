- Edirne'de seyyar sandık, evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Edirne'de sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

- Edirne'de seyyar sandık, evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gitti

EDİRNE - Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Edirne'de sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

Yurt genelinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına seyyar sandık gitti.

Edirne'de 319 bin 723 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanmaya devam ediyor. Sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

Edirne'de seyyar sandık talep eden vatandaşların ayağına seyyar sandık götürüldü.

Sadık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

"Çok mutluyum"

Felçli olduğu için oyunu evinde, seyyar sandıkta kullanan 74 yaşındaki seçmen Sami Kaplan, oy kullanamayacağını düşünerek üzüldüğünü ifade ederek, "Çok mutluyum oy kullandığım için. Biz müracaat ettik evde kullanmak için, kendim felçli olduğum için. Oy kullanamayacağım için üzülüyordum. Müracaatımız kabul oldu ve çok rahat şekilde oy kullandım. Ülke için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Çok memnun kaldık"

Vatandaşlardan Güllü Kaplan ise, eşinin evde oy kullandığı için mutlun olduğunu belirterek, "Eşimin felçli raporu vardı. Seçmen listeleri açıklanmadan önce başvuru yapmıştım. Başvurumuz kabul edildi ve bugün de sandık kurulu geldi. Eşim ilk defa evde oy kullanıyor. Allah razı olsun, sağlık hizmetlerimiz eve kadar geliyor. Oy kullanma işlemi de bu şekilde olduğu için çok memnun kaldık" diye konuştu.

"Milletimize hayırlı olsun"

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Mehmet Tekin, eşi Fatma Tekin'in, evinde rahatça oy kullanma imkanı bulduğuna değinerek, "Eşimin evde oy kullanması için sandık geldi. O da bugün oyunu kullandı. Biz de yardımcı olduk ve böylelikle okula gitmekten kurtardılar bizi. Çünkü Eşimin sağlık durumu sebebiyle bizim için zahmetli olacaktı. Oyumuz, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.