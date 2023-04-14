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Edirne'de Memleket Partisi'nden 3 aday çekildi

Edirne'de Memleket Partisi'nden 3 aday çekildi

Politika Haberleri

Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı, adaylıktan çekildiklerini açıkladı. Parti binasında yapılacak açıklamada detaylar verilecek.

EDİRNE'de Memleketi Partisi'nin 3 milletvekili adayı, adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Edirne'de Memleket Partisi, milletvekilli adaylığı için 1'inci sırada Erdem Bircan, 2'nci sırada il başkanı Oktay Bozkurt, 3'üncü sırada Sami Çakırlar ve 4'üncü sırada Şeydanur Akça'yı gösterdi. Adaylardan 1'inci sıradaki Erdem Bircan'ın dışındaki 3 aday çekildiklerini açıkladı. Bozkurt, Çakırlar ve Akça, ortak yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14.00'de parti binamızda gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Saygılarımızla" denildi.


Seçim Sonuçları

Edirne Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Oktay Bozkurt Milletvekili Edirne Politika Haberler

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