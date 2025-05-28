Edirne'de Kaymakam Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Edirne'de Kaymakam Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Edirne'nin Keşan, Enez, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde kaymakam atamaları gerçekleştirildi. Yeni atamalarla birlikte bazı kaymakamlar görev yerlerini değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Edirne'nin Keşan, Enez, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin kaymakamları değişti.

Yeni karar doğrultusunda Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Bursa'nın Karacabey ilçesine atanırken, yerine Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan getirildi.

Balıkesir Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Edirne Uzunköprü'nün yeni kaymakamı oldu. Mevcut Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü ise Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Karabük Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Meriç Kaymakamlığına görevlendirildi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da Kars'ın Susuz ilçesine kaymakam olarak atandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.