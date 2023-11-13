Edirne'de KADES Uygulaması Tanıtıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, vatandaşlara ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirildi.

Aile İçi Şiddetin Önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım yapıldı. - EDİRNE