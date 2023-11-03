Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. KOM, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubesi ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla özellikle Kaleiçi semtinde faaliyet gösteren otel, pansiyon ve apartlar denetlendi.

Düzensiz göçmenlere yönelik 17 ekip 46 personel ile yapılan denetim ve kontrollerde düzensiz göçmene rastlanmadığı görüldü.