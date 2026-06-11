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Edirne'ye Bölge İdare Mahkemesi kuruldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kurulduğunu duyurdu. Mahkemenin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'yi kapsıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve yargılamaların daha etkin yürütülmesi amacıyla Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kurulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda kurulan Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirlendiğini ifade etti.

Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürlek, gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, alınan kararın millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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