ECOWAS, Nijer'deki siyasi durumu değerlendirmek için toplantı düzenleyecek
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Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 10 Ağustos'ta Nijer gündemiyle tekrar toplantı düzenleneceğini duyurdu. ECOWAS Liderleri, Nijer'deki siyasi durumu ve son gelişmeleri değerlendirecek.
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 10 Ağustos'ta Nijer gündemiyle tekrar toplantı düzenleneceğini duyurdu.
ECOWAS'tan yapılan açıklamada, "Zirve 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Abuja'da gerçekleştirilecek. ECOWAS Liderleri zirvede Nijer'deki siyasi durumu ve son gelişmeleri değerlendirecek" denildi.ÖRGÜT, 1 HAFTA SÜRE VERMİŞTİECOWAS, Nijer'deki askeri darbenin ardından 30 Temmuz'da toplanmıştı. Toplantı sonrası örgütün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "ECOWAS, Başkan Muhammed Bazum'un, Afrika Birliği ve Uluslararası toplum tarafından tanınan Nijer Cumhuriyeti'nin seçilmiş meşru Devlet Başkanı olduğunu teyit etmektedir. Bu bağlamda, sadece Başkan Bazum'un veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişilerin resmi işlemleri ECOWAS tarafından tanınacaktır. Başkan Bazum'un derhal serbest bırakılması ve Nijer Devlet Başkanlığı görevinin iade edilmesi çağrısında bulunarak ülkede anayasal düzenin tam olarak yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz" denilmişti.Açıklamanın devamında, taleplerin karşılanması kapsamında cunta yönetimine 1 hafta süre verilmişti. Söz konusu taleplerin karşılanmaması durumunda ise 'güç kullanma' seçeneğinin değerlendirileceği aktarılmıştı.
ECOWAS'ın açıklamalarının ardından Avrupa Birliği ve ABD de örgüte destek verdiğini duyurmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika