ECOWAS, Nijer'deki Cunta Yönetiminin Devlet Başkanı'na Yönelik Suçlamaları Kınadı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de cunta yönetiminin Devlet Başkanı Muhammed Bazum'a yönelik 'vatana ihanet' suçlamalarında bulunmasını kınadı. ECOWAS, Bazum'un demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı olduğunu vurgulayarak, serbest bırakılmasını ve görevine iade edilmesini talep etti.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de cunta yönetiminin Devlet Başkanı Muhammed Bazum'a yönelik 'vatana ihanet' suçlamalarında bulunmasını kınadı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, "ECOWAS, Devlet Başkanı Muhammed Bazum'a karşı vatana ihanet suçlamasında bulunulmaya çalışıldığını şaşkınlıkla öğrenmiştir. ECOWAS, bir başka provokasyon biçimini temsil ettiği ve Nijer'deki askeri makamların anayasal düzeni barışçıl yollarla yeniden tesis etme yönünde daha önce bildirilen istekliliğiyle çeliştiği için bu hareketi kınamaktadır" denildi.

ECOWAS için Bazum'un demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Bazum, ECOWAS ve uluslararası toplum tarafından tanınan Nijer'in demokratik yollarla seçilmiş Başkanı olmaya devam etmektedir. ECOWAS, Bazum'un yasadışı olarak alıkonmasını kınamakta ve derhal serbest bırakılarak görevine iade edilmesi çağrısında bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.