Ecevit'in partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erdoğan, Beştepe'de Önder Aksakal'ı kabul edecek

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, partilerin yeni ittifak girişimleri de hız kesmeden devam ediyor. Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ederken, bugün sürpriz bir görüşme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de saat 18.00'de DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verdi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

"ANAVATAN PARTİSİ VE DEMOKRATİK SOL PARTİ, İTTİFAKA KATILACAK" İDDİASI

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bu kararla kesinleşirken, partilerin yeni ittifak girişimleri de son sürat devam ediyor. Ankara kulislerinde Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılacakları iddiası konuşulmaya devam ederken, yaşanan bir son dakika gelişmesi gündem yarattı.

BEŞTEPE'DE "İTTİFAK" ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na kapıyı kapatıp Cumhur İttifakı'na göz kırpan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya gelecek. Kritik görüşme saat 18.00'de başlayacak.

"ÜLKENİN BEKASINI SIKINTIYA SOKACAK GİRİŞİMLERİN İÇİNDE OLMAYIZ"

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" yanıtını vermişti.

"ECEVİT NE SÖYLEDİYSE ONU ORTAYA KOYMUŞ BİR LİDERDİR"

Altılı Masa'nın DSP'nin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapı olduğunu belirten Aksakal, "DSP 37 yıllık siyasi yaşamı olan, seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Türkiye'yi üç defa yönetmiş bir siyasi partidir. Kurucusu Bülent Ecevit halkçı, milliyetçi, vatansever, solcu, dürüst bir lider olarak tanınır. Ecevit ne söylediyse onu her şeye rağmen ortaya koymuş ve yaşatmış bir liderdir. Atatürkçülükten, vatanın birliğinden bütünlüğünden ödün vermemiştir. Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" demişti.