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AK Parti Düzce'de Hasan Şengüloğlu ile Yola Devam

AK Parti Düzce'de Hasan Şengüloğlu ile Yola Devam
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AK Parti Genel Merkezi, Düzce'deki 8. olağan kongrede Hasan Şengüloğlu ile yola devam etme kararı aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecinin değerlendirildiği toplantıda bu kararı açıkladı. Şengüloğlu, yeni dönemde AK Parti'nin hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti Genel Merkezi Düzce'de Hasan Şengüloğlu ile yola devam kararı aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Düzce'de 8. olağan kongreye Hasan Şengüloğlu ile hazırlanacaklarını bildirdi.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede kongre süreci değerlendirildi. Erkan Kandemir, Hasan Şengüloğlu ile yola devam edeceklerini açıklayarak kararın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şengüloğlu ziyarette kongre sürecinin değerlendirildiğine dikkat çekerek "Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam. Milletvekilimiz Ercan Öztürk ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'i ziyaret ettik. İl ve ilçelerimizin 8. Olağan Kongre Sürecini değerlendirdik. Gerçekleştireceğimiz kongrelerimizin tarihlerini görüştük. Kongrelerimiz; enerjimizi ve heyecanımızı tazelemenin, değişimin ve yenilenmenin adıdır. Umudun, icraatın ve geleceğin adresi AK Parti'mizin yeni dönemi hepimiz için hayırlı olsun. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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