Düzce Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında Gündem Maddeleri Komisyonlara Havale Edildi

Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında 24 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantıları başladı. Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplanan meclis, ek maddelerin de eklenmesiyle 24 gündem maddesini görüştü. Toplantında ilk olarak görüşülen ek ödenek konulması, Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye artırımı, kamu ve özel bankalardan kredi veya teminat makbuzu alınmasına dair yetki verilmesi, Ayşe Taş Sanat Akademisi ücret belirlenmesi, Düzce Belediyesi Servis Araçları hizmet yönetmeliği maddeleri oylanarak komisyonlara havale edildi.

Ardından görüşülen imar maddeleri de imar komisyonuna havale edilirken, ikinci toplantının 7 Aralık Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı. - DÜZCE