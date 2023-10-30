Düzce Belediye Başkanı Tarım Akademisi'nde Mısır Hasadına Katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Tarım Akademisi alanında gerçekleştirilen mısır hasadına katıldı. Özlü, "Biz burada çiftçimize, tarımla uğraşanlara modern tarım tekniklerini anlatmak, öğretmek istiyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi, il merkezinde tarımsal üretimin arttırılması, atıl vaziyetteki tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması noktasında önemli girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle geçen yıl Tarım Akademisi adı altında faaliyetlerine devam eden arazi de mısır hasadı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Müşaviri Zehra Eren ve Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da hazır bulunduğu mısır hasadında tarım akademisinin öneminden bahseden Başkan Özlü, "Biz burada çiftçimize, tarımla uğraşanlara modern tarım tekniklerini anlatmak, öğretmek istiyoruz. Geçen yıl arazinin boş kalmaması için mısır ekmiştik. Bugün mısır hasadını yapıyoruz. Bol ve bereketli bir hasadımız var. Aynı zamanda bugün marul ekiyoruz. Burada daha önce bilindiği üzere tıbbi aromatik bitkiler yetiştirdik. Bunlardan yağ üretiyoruz. Yaklaşık 66 çeşit ürüne ulaştık. Bunları da Türkiye'nin önemli pazarlama firmalarının envanterinde pazarlıyoruz. Aynı şekilde belediye şirketimiz BelTur'un tesislerinde de bunları satışa sunuyoruz" dedi.

Arazinin, tarım tekniklerinin öğretildiği ve uygulandığı müstesna bir merkez olacağını ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "Tarım Akademisi fikrini çok önemsiyoruz. Düzce Belediyesi olarak bu projemizin uygulamaları devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, daha sonra Kusursuz Kafe personelleriyle birlikte marul dikimi gerçekleştirdi. - DÜZCE