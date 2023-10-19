Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, mesajında muhtarların devlet kurumları ve belediye ile ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, muhtarların devlet kurumları ve belediye ile ilişkilerinde bütünleşmenin temel harcını oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Özlü, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Düzce Belediyesi olarak muhtarlarımızı vazgeçilmez bir paydaşımız olarak görmekteyiz. Gerek mahallelerimize gerekse de şehir merkezimize yönelik Düzce'mizin gelişmesi, değişmesi ve dönüşümü noktasında projelerimizin planlanmasından hayata geçirilmesine kadar geçen süreçlerde görüş ve önerileri ile bizlere her zaman destek olmuşlardır. Belediyemizin gören gözü, katılımcı yönetim anlayışımızın temel unsurlarının başında gelen muhtarlarımızla iş birliği, güç birliği ve dayanışma içerisinde Türkiye Yüzyılında da Düzce'mizin geleceği için çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile ilimizde görev yapan muhtarlarımız başta olmak üzere, tüm muhtarlarımızın bu özel günlerini kutluyor, en içten sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum." - DÜZCE