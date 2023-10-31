Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Binali Yıldırım ile bir araya geldi
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TBMM eski Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Başkan Özlü, Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede uluslararası siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TBMM eski Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
Başkan Faruk Özlü, Son Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Başkan Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakanım Binali Yıldırım'ı ziyaret ettim. Uluslararası siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinledik" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika