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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Binali Yıldırım ile bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TBMM eski Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Başkan Özlü, Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede uluslararası siyasi gelişmeleri değerlendirdi.