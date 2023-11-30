Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aziziye Merkez Pazaryeri'nde Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile hizmet vermeye başlayan Aziziye Merkez Pazaryeri, hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafından tam not aldı. Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve beraberindeki heyet pazarcı esnafları ziyaret ederek Başkan Özlü'nün hediyesi olan pazarcı önlüklerini takdim etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile hizmet vermeye başlayan Aziziye Merkez Pazaryeri, hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafından tam not aldı. Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve beraberindeki heyet pazarcı esnafları ziyaret ederek Başkan Özlü'nün hediyesi olan pazarcı önlüklerini takdim etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, beraberinde BelKA A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan, Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ile birlikte Aziziye Merkez Pazaryerini ziyaret ederek, pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Perşembe pazarında tezgah açan esnaflarla ayak üstü sohbet gerçekleştiren, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yardımcısı Günden, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün pazarcı esnafına hediye olarak gönderdiği önlükleri de tek tek takdim etti. Başkan Özlü'nün selamlarını ve 'hayırlı işler' temennilerini de esnaf ile paylaşan Günden, pazarcı tezgahlarına konuk olarak samimi sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi. Pazaryeri esnafları da kendilerine gösterdikleri incelikten ve hediyelerinden ötürü Başkan Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti. - DÜZCE