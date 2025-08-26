Dünya Emzirme Haftası'nda AK Parti Kadın Kolları Annelerle Buluştu

Ak Parti kadın kolları teşkilatları, Dünya Emzirme Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak annelerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde anneleri ziyaret eden teşkilat mensupları Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla hazırlanan mektupları ulaştırarak anne sütünün hayati önemine dikkati çekti.

Mektupta, bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesinin sağlıklı büyüme ve gelişim için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Ayrıca, mektupta annelerin sağlık ve danışmanlık konularında destek alabilecekleri iletişim bilgileri de paylaşıldı.

Ak Parti kadın kollarının her zaman annelerin yanında olduğu belirtilen mektupta, teşkilattaki uzmanların annelerden gelen mailleri yanıtlayıp danışmanlık ve destek süreçlerini daha etkin sürdüreceği belirtildi.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Eskişehir'de anne ve bebeklerle bir araya geldi

Açıklamada, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın da Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki anne-bebek ünitesini ziyaret ettiği bildirildi.

Anne ve bebeklerle bir araya gelen Ercan'ın, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Bebeğinizi kucakladığınız her an, onun fiziksel olduğu kadar ruhsal gelişimine de katkı sunar. Emzirme anları, göz teması, ten teması ve kalpten kalbe geçen sessiz sevgiyle bebeğinizde güvenli bağlanmanın temelini oluşturur. Güçlü bir anne yalnızca sabreden değil, aynı zamanda gerektiğinde destek isteyen ve kendine de değer verendir. Sizin iyi olmanız, bebeğinizin de iyi olması demektir."