DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sivas'ın Gemerek ilçesini ziyaret etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Gemerek ilçesini ziyaret etti.

İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığına geçti.

Burada konuşan Aksakal, "Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor. Merhum Bülent Ecevit 2002'de Amerika'nın Irak'a girişine müsaade etmediği, orada bir terör devleti kurulmasına izin vermediği için iktidardan düşürüldü." dedi.

Aksakal, parti olarak her zaman devletin ve halkın yanında olduklarını aktararak, "Her zaman emperyalizmin karşısında durduk, bugün de aynı noktadayız. Bizim sizden ricamız şu, DSP'yi bu seçimlerden ne kadar güçlü çıkarırsanız 2028'de Cumhurbaşkanlığına o kadar güçlü adayla gideriz." diye konuştu.