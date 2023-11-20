DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

DEMOKRATİK Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'a gelerek, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarette bulundu. Aksakal ve beraberindekiler, ailelerle tek tek görüşerek bir süre sohbet etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Aksakal, çocukların kaçırılıp devlete silah sıkan insanlar haline getirildiğini belirterek, Evlatları kaçırılan ailelerimizin 1500 gündür burada çektiği bir çile var. Bu 1500 değil, 40 yıldır süren bir sıkıntıdır. ABD öncülüğünde başlatılan bu emperyalist işgal planlarına bir siyasi mekanizmanın eliyle, bugünkü adı HEDEP olan bu sözde siyasi partileriyle evlatlarımız terörist yapılmak üzere dağlara götürülmüş ve kendi devletine, ordusuna silah sıkan insanlar haline getirmiş. Ben inanıyorum ki bu evlatlarımın kendi öz benliklerinde böyle bir duygu hiçbir zaman yoktur. Devletimiz güçlü bir devlettir. Emperyalizm başaramayacak, bu bölgeye geldikleri gibi gidecekler. Bu mücadelenin her zaman yanında olacağız dedi. (DHA)