Dr. Selimhan Yeniacun: ABD'nin izni olmadan Haniye operasyonu yapılmamıştır

Haberler.com stüdyosunda Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer'in sunduğu Altı Yedi programının konuğu Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Han Yeniacun oldu. Yeniacun, "ABD'nin izni ve bilgisi olmadan Haniye operasyonu yapılmamıştır." dedi.

Yeniacun, sözlerine şöyle devam etti;

"NETANYAHU İLE TRUMP'IN ARASI ÇOK İYİ DEĞİL"

" İsrail'in özellikle Kasım ayındaki ABD seçimleri öncesine kadar yapacağı agresyon, tamamen Yahudi lobisi üzerinden bir pazarlık agresyonudur. Netanyahu ile Donald Trump'ın arası çok iyi değil. Çünkü Biden seçildikten hemen sonra Trump'ın eleştirilerine rağmen Netanyahu, Biden'ı tebrik etmişti."

"İSRAİL'İN ABD SEÇİMİNE KADAR ŞERİT TUTUMU DEVAM EDECEK"

"İsrail'in seçime kadar şerit tutumu devam edecek. Seçim sonrasında ise ABD ile uyumlu nasıl devam edebiliriz çalışması sürecektir."