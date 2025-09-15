Dr. Ali Ercan'dan ABD Dış Politikasını Anlayan Bir Kitap

DR. Ali Ercan, 'Think Tank: ABD Dış Politikası ve Düşünce Kuruluşları' başlıklı kitabında, düşünce kuruluşlarının ABD'nin küresel politikalarda izlediği stratejilerin ardındaki rolünü ele aldı.

Kronik Kitap etiketiyle yayımlanan kitapta, Dr. Ercan'ın New York ve Washington D.C.'de uzun yıllar yürüttüğü gözlemleri ve saha araştırmaları yer aldı. ABD dış politikasının karar alma mekanizmaları kitapta 3 aşamalı olarak anlatıldı. Sistemin kurumsal mimarisi, Washington'daki büyük düşünce kuruluşlarının yapısı ve kritik dönemeçlerde bu kurumların oynadığı roller incelendi.

İlk bölümde, ABD dış politikasının başlıca kurumsal aktörleri; Başkan, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, istihbarat örgütleri, diğer yürütme organlarıyla birlikte; ülkenin yürütme organı olan Kongre ve altında yer alan komiteleri ve ayrıca yargı organı olan Yüksek Mahkeme ele alındı. Resmi mekanizmaların yanı sıra tali kurumların; lobiler, medya, kamuoyu ve özellikle düşünce kuruluşlarının politik sürece nasıl sızdığı irdelendi. İkinci bölümde Atlantik Konseyi, Brookings Enstitüsü, Dış İlişkiler Konseyi (CFR), RAND Corporation, Carnegie, Heritage Foundation ve CSIS gibi önde gelen kurumların tarihleri, işleyişleri ve ideolojik yönelimleri yer aldı. Bu kuruluşların yalnızca rapor üreten akademik merkezler değil, aynı zamanda hükümet politikalarını besleyen ve kimi zaman yönlendiren güç merkezleri olduğu vurgulandı. Üçüncü bölümde ise düşünce kuruluşlarının sahnedeki rolleri örneklerle incelendi. ABD'nin 'insani müdahaleler', 'terörle mücadele', 'diplomatik açılımlar' ve 'İran'la yürütülen nükleer müzakereler' gibi başlıklarında karar alma süreçlerinin analiz edildiği kitapta; Clinton döneminde Bosna Savaşı'na verilen tepkiler ve bu tepkiler doğrultusunda Clinton'ın atmak zorunda kaldığı adımları, Bush yönetiminin Irak işgaline giden süreçte hazırlanan raporları ve Obama döneminde İran nükleer anlaşması sürecinde yapılan tartışmalar yer aldı.

Dr. Ercan kitapla ilgili, "Yalnızca kurumları ve raporları değil, aynı zamanda perde arkasındaki güç ilişkilerini, fikirlerin nasıl üretildiğini ve bu fikirlerin nasıl politikaya dönüştüğünü kendime odak olarak belirledim. Bu kurumların sadece karar alma süreçlerine etkilerini değil, aynı zamanda finansal olarak hangi motivasyonlar temelinde kimler tarafından desteklendiklerini de göstermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.