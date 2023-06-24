DP'li İlay Aksoy: Lübnan'daki Suriyelilerin maliyeti Türkiye'ye örnek olmalı

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Lübnan'daki 2,1 milyon Suriyelinin ülke ekonomisine maliyetinin 49,69 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şimdi bu tabloya bakarak, 11 yıl ücretsiz karşıladığımız 5 milyon Suriyelinin Türkiye üzerindeki gider maliyetinin 40 milyar dolar asla olamayacağını net görüyoruz. BOP'u finanse etmek için resmen bizi bir ekmeğe muhtaç edip, Türkiye'yi de iflasa sürüklüyorlar. Uyanın ve sessiz kalmayın" dedi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Lübnan'daki 2,1 milyon Suriyelinin ülke ekonomisine maliyetinin 49,69 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şimdi bu tabloya bakarak, 11 yıl ücretsiz karşıladığımız 5 milyon Suriyelinin Türkiye üzerindeki gider maliyetinin 40 milyar dolar asla olamayacağını net görüyoruz. BOP'u finanse etmek için resmen bizi bir ekmeğe muhtaç edip, Türkiye'yi de iflasa sürüklüyorlar. Uyanın ve sessiz kalmayın" dedi.

Demokrat Partili İlay Aksoy, Lübnan'daki Suriyelilerin ülke ekonomisine maliyetini paylaştı ve Lübnan ile Türkiye ile kıyasladı. 5,5 milyon nüfuslu Lübnan'da 2 milyonu aşkın Suriyelinin ülkeye toplam maliyetinin 49,69 milyar dolar olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'ye uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda "Uyanın ve sessiz kalmayın" diyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriyelilerin Lübnan ekonomisinin üzerindeki maliyetini BM Dünya Bankası, aşağıdaki veriler ile açıkladı.

Lübnan nüfusu 5,5 milyon, Suriyeli sığınmacı nüfus 2,1 milyon.

Sağlık giderleri 611 milyon dolar.

Çevre ve atık giderleri 879 milyon dolar.

Ulaşım giderleri 1,5 milyar dolar.

Eğitim giderleri 1,5 milyar dolar.

Hijyen giderleri 1,63 milyar dolar.

Sübvansiyon malların toplamı (2020-2022 arası sadece) 3,47 milyar dolar.

Ekonomik ve finansal etkileri (sadece 2012-2014 arası) 7,5 milyar dolar.

Güvenlik maliyeti 9,27 milyar dolar.

Kayıp elektrik gideri 23,2 milyar dolar.

Toplam 49,69 milyar dolar.

"UYANIN VE SESSİZ KALMAYIN"

Şimdi bu tabloya bakarak, 11 yıl ücretsiz karşıladığımız 5 milyon Suriyelinin Türkiye üzerindeki gider maliyetinin 40 milyar dolar asla olamayacağını net görüyoruz. BOP'u finanse etmek için resmen bizi bir ekmeğe muhtaç edip, Türkiye'yi de iflasa sürüklüyorlar. Uyanın ve sessiz kalmayın."