DP'li Enginyurt: "Ülkemizde zamlar sürekli devam ediyor"

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ülkemizde zamlar sürekli devam ediyor. Gübre, yüzde 200 tekrar zamlandı. Mazota üç kuruş indirim yaptılar tekrar her gece mazota zam geliyor. Elektrikteki yüzde 127 zam olduğu gibi duruyor. Bu zamlar geri çekilmeli, vatandaşın alım gücü düzeltilmeli." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak, "İnşallah devam eden mahkeme sürecinde bunun bir kaza olmadığı, bir çetenin katliamı olduğu gün yüzüne çıkar. Temennim odur." diye konuştu.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un ete yapılan zamma ilişkin açıklamasına tepki gösteren Enginyurt, "Bir ülke düşünün ki kuyruklar fazla diye ete yüzde 48 zam yapılıyor. Memleketin geldiği hale bakın." ifadesini kullandı.

Seçim Kanunu teklifine de değinen Enginyurt, "Baraj yüzde 7'ye düşürülmüş böylece büyük bir lütufta bulunmuşlar güya demokrasinin önünü açmışlar. 20 yıl önce Sayın Erdoğan televizyonlarda gezerken 'baraj yüzde 1 olmalı' diyordu. Şimdi yüzde 7'ye düşürmüş. Ne zaman? Tam 20 yıl sonra." değerlendirmesinde bulundu.