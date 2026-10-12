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DP'li Altıntaş, fon soruşturmasını 'devlet krizi' olarak değerlendirdi

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DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'teki basın toplantısında fon soruşturması kapsamında yaşananlara değindi. Altıntaş, 'Fon kriziyle ortaya çıkan olay, bir fon değil, devlet krizidir' diyerek keyfiliğin ve denetimsizliğin usul haline geldiğini ileri sürdü.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Fon kriziyle ortaya çıkan olay, bir fon değil, devlet krizidir." dedi.

Altıntaş, Meclis'teki basın toplantısında, fon soruşturması kapsamında yaşananlara değindi.

"Keyfiliğin, denetimsizliğin usul haline geldiğini" ileri süren Altıntaş, "Fon kriziyle ortaya çıkan olay bir fon değil, devlet krizidir. Çürüyen kurumlar devleti de çürütmüş. Bugün krize esasen bu gözle bakmak lazım." diye konuştu.

Altıntaş, siyaset kurumunun hem milleti hem de devleti yorduğunu, vatandaşların eli önde ve çaresiz halde beklediğini iddia etti.

Kaynak: AA
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