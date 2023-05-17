DP Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy: 'HÜDA-PAR'ı dizginleyebiliriz'

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, TBMM'ye giren HÜDA-PAR ile ilgili endişelerini dile getirdi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanmaları halinde onları dizginleyebileceklerini söyledi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, TBMM'ye giren HÜDA-PAR ile ilgili, "Bu yapıların parlamento içinde güç kazanması konusunda müsait bir zemin oluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Meclis seçimini ayrı tutmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığını aldığımız taktirde onları dizginleyebiliriz" dedi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimleri kesin olmayan sonuçlarına göre HÜDA PAR'ın Meclis'e girmesini değerlendirdi. " Türkiye'yi gerecekler" diyen Aksoy, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekerek "Cumhurbaşkanlığını aldığımız taktirde onları dizginleyebiliriz" dedi.

Aksoy özetle şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLENEBİLECEKLER"

" Türkiye'yi çok gerecekler. Germekle birlikte; bunlar yurt dışı yapılarından da çok destek aldıkları için, şimdi de sınır güvenliği sorunlarıyla Türkiye'de örgütlenebilme imkanı bulacaklar. 11 yıllık savaş sürecinde Türkiye'ye terörle ilişkili çok sayıda insan kaçak yollardan girdi. Hatta kimilerine vatandaşlık da verdiler. Şimdi bu yapılanma Türkiye'de barındıkları sürece örgütlenme ihtiyacı duyacaktır.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KAZANIRSAK DİZGİNLEYEBİLİRİZ"

Hizbullahçı terör örgütü bunlar için çok ideal bir zemin. Hem cihatçı bir kafada, Türkiye Cumhuriyeti'ne tamamen aykırı bir yapı. Terörle geçmişten beri bir bağı, ilişkisi var. Bu yapıların Parlamento içinde güç kazanması onların örgütlenmesine müsait bir zemin oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Meclis seçimini ayrı tutmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığını aldığımız taktirde onları dizginleyebiliriz."